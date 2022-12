Apple accelera sul visore AR/VR e sul sistema operativo xrOS: si avvicina il lancio?

Secondo un nuovo rapporto pubblicato da Bloomberg, Apple avrebbe deciso di chiamare il sistema operativo su cui sarà basato il visore per la realtà virtuale ed aumentata “xrOS” e non “RealityOS” o “rOS” come ipotizzato in precedenza.

Il cambio di nome potrebbe lasciare presagire un lancio sempre più vicino, e secondo le ultime indiscrezioni il reveal ufficiale potrebbe avvenire già nel corso del 2023.

XR sta per realtà estesa, ed indica che il visore sarà in grado di offrire esperienze sia in realtà aumentata che virtuale, come ipotizzato in precedenza da altre voci.

La differenza è da ricercare nel fatto che in questo modo gli utenti avranno la possibilità di accedere a contenuti in realtà aumentata (dove si vede anche il mondo reale) che in realtà virtuale (dove i contenuti sono interamente digitali).

xrOS avrà delle nuove versioni di app come Mappe e Messaggi, riprogettate per l’esperienza AR/VR. Apple però sta anche creando un kit di sviluppo da mettere a disposizione della community di developer che permetterà di creare app di terze parti che andranno a confluire in uno store dedicato.

Bloomberg suggerisce anche che il nome xrOS sarebbe stato scelto in quanto meno generico rispetto ad “rOS”, e consentirà al visore di distinguersi maggiormente sul mercato. Bloomberg ha anche scoperto che una società fittizia chiamata Deep Dive LLC ha registrato il marchio xrOS in diversi paesi, e dietro i documenti potrebbe esserci Apple. che utilizza spesso società di comodo per cercare di registrare segretamente i marchi per i prodotti in arrivo.

Nessuna informazione specifica sulla data di presentazione, ma l’OS potrebbe essere svelato durante la WWDC.

Alcune indiscrezioni trapelate negli scorsi mesi indicavano Marzo 2023 come data in cui dovrebbe partire la produzione di Apple AR.