Apple accelera sull'USB-C, ma l'obiettivo è eliminare tutte le porte anche da iPhone

Il via libera al caricatore universale della scorsa settimana, costringe Apple ad accelerare sulla transazione all’USB-C. E’ questo il succo dell’ultimo numero della newsletter settimana di Mark Gurman, che fa il punto sull’abbandono al Lightning.

Secondo quanto affermato dal giornalista di Bloomberg, entro i prossimi due anni Apple adotterà l’USB-C su tutta la linea di AirPods ed accessori per Mac: il colosso americano infatti potrebbe portare l’ingresso sugli AirPods, AirPods Pro e le AirPods di nuova generazione entro il 2024, mentre gli accessori per Mac (inclusi i Magic Mouse, Magic Keyboard e Trackpad) potrebbero passare all’USB-C il prossimo anno.

Sempre nel 2023, la Mela dovrebbe aggiornare la sua gamma di Mac con un nuovo iMac ed il Mac Pro, e dal momento che il lancio dei nuovi PC solitamente “coincide con gli aggiornamenti accessori”, è altamente probabile che si sposteranno verso l’USB-C.

Gurman ritiene anche che Apple cambierà l’ingresso al case di ricarica delle AirPods prima che la nuova legge dell’Unione Europea entri in vigore, sebbene solo qualche settimana fa abbia presentato le nuove AirPods Pro 2.

Discorso diverso per quanto concerne gli iPhone, che sono i prodotti Apple più in vista su cui è presente in Lightning. Qualche mese fa alcune voci riferivano che Apple avrebbe già iniziato a testare la ricarica USB-C sui propri smartphone, ed il debutto dovrebbe avvenire già con l’iPhone 15, ma non è chiaro se su tutti i modelli o se inizialmente saranno interessati solo quelli di fascia alta. The Verge evidenzia che le aziende hanno due anni di margine per recepire la nuova normativa, ed Apple teoricamente avrebbe tempo fino all’iPhone 17.

Gurman tuttavia prevede a lungo termine l’abbandono totale delle porte da parte di Apple, e ritiene che su iPhone ed iPad alla fine lancerà un sistema di ricarica induttiva per aggirare la legislazione.