Apple: accordo con l'Irlanda per il versamento di 13 miliardi di Euro di tasse

Secondo quanto riportato dalla famosa agenzia di stampa internazionale Reuters,avrebbe trovato un accordo con il Governo dell'Irlanda per il pagamento didi tasse arretrate.

Il Ministro delle Finanze della nazione, in una dichiarazione rilasciata nella giornata di oggi, ha annunciato che il gigante di Cupertino inizierà a versare le tasse nel primo trimestre del 2018, e la cifra è il risultato di un'accurata indagine della Commissione Europea, che aveva messo sotto torchio anche l'Irlanda in quanto avrebbe offerto al produttore dell'iPhone degli incentivi fiscali per evadere le tasse.

Paschal Donohoe, parlando con la stampa locale, ha affermato che i versamenti inizieranno solo quando verrà completato l'iter che dovrà stabilire chi dovrà gestire il fondo. Il ministero, inoltre, ha già annunciato le intenzioni di fissare un incontro con il Commissario dell'UE, Margrethe Vestager, in cui il Governo dovrà informare l'organo sovrannazionale sugli sviluppi della vicenda. Allo stesso tempo, si provvederà anche con la chiusura dell'iter giudiziario che aveva portato al deferimento ufficiale del Governo di Dublino.

Il ministro ha affermato che "abbiamo raggiunto con Apple in relazione ai principi ed il funzionamento del fondo di garanzia. Ci aspettiamo di ricevere il denaro sul conto da parte di Apple già nel corso del primo trimestre dell'anno".

Da Cupertino, non è arrivata alcuna dichiarazione.