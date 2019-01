Apple: accordo con la società di Ron Howard per il servizio di streaming

E' previsto nel corso dell'anno in corso il debutto del servizio di streaming targato Apple, attraverso cui la compagnia di Cupertino mira a fare concorrenza a colossi come Netflix ed Amazon Prime. La società americana ha firmato un nuovo accordo con la società di Ron Howard specializzata in documentari.

Imagine Documentaries, di Brian Grazer e Ron Howard, negli ultimi anni ha realizzato documentari ispirati ad aristi e band, come The Beatles: Eight Days A Week, ma anche Jay-Z Made in America e Kate Perry: Part of Me.

Non è noto che tipo di accordo abbiano firmato le parti, ma non è scontato che il colosso di Cupertino abbia acquistato i diritti per la distribuzione sul proprio catalogo dei film già prodotti. Più probabile invece che la Mela abbia acquisito i diritti per la produzione di qualche nuovo documentario originale diretto dall'ex attore di Happy Days.

Apple infatti non è la prima volta che stringe accordi di questo tipo: negli scorsi mesi ha anche acquistato una serie di documentari musicali, molti dei quali incentrati sul mondo dell'hip hop, che sono stati resi disponibili tramite Apple Music. A settembre invece è stata la volta di The Elephant Queen, che sarà proiettato questo mese al Sundance Film Festival.