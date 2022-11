Apple citata in giudizio: violerebbe la privacy degli utenti

Sebbene Tim Cook abbia affermato che per Apple la privacy è un diritto umano fondamentale, c'è chi non la pensa così. A seguito di un rapporto sulla raccolta dei dati dell'App Store, infatti, l'azienda è stata citata in giudizio, in quanto violerebbe intenzionalmente la privacy dei suoi utenti.

Nello specifico, i principali problemi sono stati identificati nelle due impostazioni "Consenti all'App di richiedere il tracciamento" e "Condividi analisi". Secondo il querelante, Elliot Libman, in questo modo Apple verrebbe a conoscenza delle azioni dei propri utenti all'interno dell'App Store, violando il loro diritto alla privacy. Ma non solo.

Secondo quanto affermato, l'azienda farebbe anche in modo di monetizzare sui dati dei suoi utenti, senza tuttavia averne l'autorizzazione. E questo indipendentemente dalle salvaguardie e dalle impostazioni sulla privacy messe a loro disposizione, la cui funzione sarebbe dunque pressoché inutile.

"Le pratiche di Apple violano la privacy dei consumatori", viene riportato. "Li ingannano intenzionalmente, dando ad Apple e ai suoi dipendenti il potere di apprendere dettagli intimi sulla vita, gli interessi e sull'uso delle app degli utenti. Grazie alla sua attività pervasiva e illegale di tracciamento e raccolta dei dati, Apple conosce quindi anche gli aspetti potenzialmente più imbarazzanti dell'uso delle app dei suoi consumatori, indipendentemente dal fatto che questi ultimi accettino o meno l'illusoria offerta di Apple di mantenere private tali attività".

Un bel problema per l'azienda con il simbolo della mela, che però non suona come nuovo. Si era recentemente parlato, infatti, della teoria dei due sviluppatori secondo cui Apple traccerebbe tutti i tap degli utenti nell'App Store. Accuse che, qualora venissero convalidate, potrebbero portare a dei cambiamenti negli accordi di privacy tra Apple e i suoi clienti.