Apple acquisisce Mira, startup specializzata in AR che ha lavorato per il Nintendo World

Sono passate poche ore dalla presentazione di Apple Vision Pro alla WWDC ma arriva una notizia molto interessante sulla realtà aumentata. Il gigante di Cupertino infatti avrebbe acquisito la startup specializzata in visori Mira, per un importo non noto.

La startup, fondata nel 2016 e con sede a Los Angeles, ha realizzato visori per la realtà aumentata per un’ampia gamma di clienti, tra cui gli Universal Studios che li hanno portati nelle attrazioni presenti nei parchi a tema Nintendo World.

The Verge però spiega che il raggio d’azione di Mira va ben oltre i parchi a tema dal momento che aveva diversi contratti militari in essere, grazie ad alcuni accordi con l’aeronautica e la marina militare degli Stati Uniti. Non è chiaro se sotto il controllo di Apple i contratti in essere continueranno ad essere attivi o meno. La popolare testata ha provato a contattare Apple ma non ha ricevuto risposta.

Non è chiaro in che modo le tecnologie di Mira saranno integrate nel team che si occupa di Vision Pro, ma è interessante notare come tra i consulenti della startup ci sia stato anche Jony Ive, ex capo designer di Apple.

In un lungo tweet pubblicato nella giornata di ieri, è emerso che dietro Vision Pro c’è anche un lavoro di neurotecnologia.