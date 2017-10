Apple acquisisce PowerbyProxi per la ricarica wireless

Apple nel suo ultimo keynote ha finalmente presentato un sistema per la ricaricadei propri dispositivi e, per migliorarne la relativa tecnologia, ha deciso di acquisire la

PowerbyProxi è stata fondata nel 2007 con l'obiettivo di sviluppare la tecnologia di ricarica wireless che consente alle persone di caricare i propri smartphone e altri dispositivi senza bisogno di un cavo. Lo stesso team ha sviluppato il Proxi-Module, un sistema modulare di alimentazione wireless che può adattarsi e integrarsi in una vasta gamma di prodotti e situazioni, offrendo fino a 100 watt di potenza a dispositivi come i droni e i robot.

PowerbyProxi continuerà a lavorare dalla propria sede di Auckland per innovare sempre di più le tecnologie di ricarica wireless ma anche per sviluppare sistemi di ricarica più semplici ed intuitivi. E’ chiaro che Apple voglia migliorare e continuare con il concetto dell'AirPower, una basetta che non solo ricarica i dispositivi ma riesce anche a riconoscerli automaticamente quando vengono appoggiati.