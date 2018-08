Apple acquista Akonia Holographics, un produttore di lenti per occhiali basati sull'AR

Apple continua a muoversi sul fronte della realtà aumentata. Sebbene la compagnia ancora non sia ancora entrata nel settore con un prodotto proprietario, la Mela sta lavorando sotto traccia sulla tecnologia ed a conferma di ciò arriva dagli States una notizia che non può che far piacere ai fan.

L'azienda di Cupertino infatti ha acquistato Akonia Holographics, una società che produce lenti per occhiali basati sulla realtà aumentata.

La data esatta ed i termini finanziari dell'acquisizione non sono stati resi noti, ma Reuters sottolinea che l'accordo sarebbe stato ratificato già nel corso della prima metà dell'anno. Akonia è una compagnia che possiede più di 200 brevetti relativi alle tecnologie olografiche ed a giudicare da quanto affermato sul sito web, si sarebbe inizialmente concentrata sullo storage di dati olografici salvo poi dedicarsi alla produzione delle lenti per gli occhiali.

Non sappiamo se tali brevetti saranno utilizzati per qualche tipo di prodotto o meno.

Apple comunque già da qualche anno sta puntando sulla realtà aumentata. Nel 2017 durante la conferenza di apertura tenuta alla WWDC ha introdotto il framework ARKit, in grado di fornire fornire funzionalità di rilevamento del movimento in maniera veloce e stabile, trovare le superfici e simulare la luce ambientale per inserire oggetti virtualmente, anche scalandoli.