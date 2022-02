Apple acquista AI Music, l'IA che compone brani seguendo il battito cardiaco di chi la usa

Grandi novità potrebbero essere in arrivo per gli amanti della musica che utilizzano dispositivi di Cupertino, nonostante pochi giorni fa Apple abbia ridotto la durata della prova gratuita di Apple Music ad un solo mese. Oggi, infatti, è emerso che Apple ha comprato la startup AI Music, specializzata in musica generata dall'IA.

AI Music è infatti una startup che ha sviluppato una piattaforma capace di creare delle canzoni usando l'Intelligenza Artificiale. Secondo delle fonti vicine all'industria ed al giornale finanziario americano Bloomberg, l'acquisizione di AI Music da parte del colosso di Cupertino sarebbe stata portata avanti e completata nel giro di poche settimane.

L'Intelligenza Artificiale della startup può creare musiche royalty-free utilizzando solo l'IA: queste musiche potrebbero trovare un impiego in molti frangenti, dalla musica ambientale tramite HomePod alle serie TV ed ai film per Apple TV+, fino alle librerie gratuite per i creatori di video e per i professionisti. Inoltre, le tracce create dall'IA possono essere modificate dinamicamente dagli utenti, che possono interagire con esse e chiedere all'IA di apportare cambiamenti e miglioramenti.

In particolare, in quest'ultimo caso, l'IA può adattare le canzoni riprodotte alle azioni svolte dall'utente, agendo su timbro, ritmo e intensità della canzone: per esempio, mentre l'utente sta svolgendo esercizio fisico, l'IA può decidere di rendere la musica più intensa, prestandosi ad un'interessante implementazione in Apple Fitness+. Il sito web di AI Music, addirittura, dice che la sua intelligenza artificiale può creare canzoni che si adattano al battito cardiaco di chi utilizza l'Intelligenza Artificiale.

Dopo essere stata contatta dal portale 9to5Mac per commentare l'acquisizione, Apple ha declinato le richieste di chiarimenti: al momento, dunque, rimane sconosciuto quanto Apple abbia pagato per acquisire AI Music e, soprattutto, quale sarà l'impiego futuro delle tecnologie della startup per i prodotti Apple.