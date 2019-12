Apple acquista Spectral Edge: iPhone scatterà foto più nitide?

Secondo quanto riferito da Bloomberg, Apple ha acquistato una startup inglese che ha sviluppato una tecnologia in grado di rendere le foto più nitide. L'acquisizione ancora non è ufficiale, ma alcuni documenti dimostrano che il colosso di Cupertino controlla la società.

Spectral è famosa per aver sviluppato un sistema che scatta foto ad infrarossi e le fonde con foto standard, utilizzando l'apprendimento automatico. In questo modo è in grado di generare immagini più nitide con colori più accurati.

Alcune informazioni nelle mani di TechCrunch riferiscono che la tecnologia in questione può essere integrata sia lato software che hardware. Le applicazioni sono tante e Spectral può migliorare le immagini scattate dallo smartphone anche in condizioni di scarsa luminosità, ma sarebbe anche in grado di rimuovere il rumore dalle telecamere di sicurezza o nei droni.

Non è chiaro l'ammontare dell'investimento, ma lo scorso anno Spectral aveva ottenuto fondi per 5,3 milioni di Dollari. Sarà senza dubbio interessante vedere come Apple deciderà di integrare i brevetti e prodotti all'interno dei propri dispositivi: con ogni probabilità sarà necessario attendere un pò prima di vedere i frutti di questa acquisizione.

I primi frutti, secondo molti, saranno tangibili dalla generazione di iPhone che vedrà la luce tra due anni, dal momento che Apple è già al lavoro da tempo su iPhone 12.