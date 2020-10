Apple acquista una startup per migliorare Siri dopo il miliardo di iPhone

Come abbiamo riportato giusto qualche ora fa, Apple avrebbe raggiunto il traguardo di un miliardo di iPhone attivi. Poco tempo dopo il diffondersi di quella notizia, siamo qui per parlare nuovamente del colosso di Cupertino. Infatti, l'azienda di Tim Cook ha effettuato un'acquisizione.

Più precisamente, stando anche a quanto riportato da MacRumors e Bloomberg, Apple ha acquistato una startup chiamata Vilynx, specializzata in intelligenza artificiale. Secondo alcuni, le risorse provenienti da quest'ultima potrebbero essere impiegate per migliorare l'assistente vocale Siri. Non ci sono molti dettagli in merito all'acquisizione, ma sicuramente si tratta di una novità interessante.

Per il resto, vi ricordiamo che recentemente il noto analista Neil Cybart ha affermato, tramite un post pubblicato sul blog Above Avalon, che gli iPhone attivi in tutto il mondo avrebbero superato il miliardo di unità. L'incredibile traguardo sarebbe stato raggiunto nel corso del mese di settembre 2020. Vi ricordiamo che gli smartphone di Apple fanno compagnia agli utenti di tutto il mondo ormai da tredici anni, dato che il primo, storico, iPhone fu annunciato il 9 gennaio 2007.

Insomma, Apple sta facendo registrare numeri particolarmente elevati, che fanno riflettere sulla diffusione di iPhone in tutto il globo. Nonostante si tratti di stime effettuate da un analista, vi ricordiamo che a inizio 2019 la società di Cupertino aveva parlato di oltre 900 milioni di iPhone attivi, quindi i dati diffusi da Cybart potrebbero effettivamente risultare veritieri.