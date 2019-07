Apple ha acquistato la divisione modem di Intel. Affare da 1 miliardo

A pochi giorni dalle ultime indiscrezioni, Apple ha ufficialmente confermato l'acquisizione della divisione di Intel specializzata nello sviluppo di modem per smartphone. L'affare, da 1 miliardo di Dollari, è stato annunciato tramite un comunicato stampa in cui la casa della Mela ha precisato che abbraccerà anche il personale ed i brevetti.

L'operazione porterà 17.000 brevetti di Intel nel portafoglio della compagnia di Tim Cook, ed a seguito dell'ok definitivo da parte delle autorità americane e degli altri paesi, 2.200 dipendenti passeranno ad Apple. Il produttore di Santa Clara trasferirà anche beni fisici come apparecchiature e strutture nelle mani del nuovo proprietario.

Intel dal suo canto ha annunciato che continuerà a sviluppare soluzioni 5G per i mercati a cui si rivolge, ma dalle dichiarazioni di rito ha precisato la rinuncia al segmento degli smartphone, una decisione saggia soprattutto alla luce delle critiche ricevute. Secondo il comunicato stampa, Intel "manterrà la capacità di sviluppare modem per applicazioni non smartphone, quali PC, dispositivi IoT e veicoli autonomi".

Per Apple si tratta di un'operazione importantissima, che potrebbe metterla in una posizione di vantaggio rispetto al principale concorrente Qualcomm, con cui ha fatto pace di recente dopo un'aspra battaglia. Johny Srouji, SVP delle tecnologie hardware, si è detto entusiasta nell'accogliere i nuovi ingegneri che si uniranno al team Apple, ed ha affermato che "l'acquisizione contribuirà ad accelerare il nostro sviluppo di prodotti futuri".