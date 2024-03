Apple fa l'acquisto IA per iOS 18: la mela morsicata acquisisce DarwinAI

Già da un po', il mondo Tech parla animatamente delle innovazioni previste per iOS 18. Nel clima odierno incentrato sull'IA, il fulcro è naturalmente posto proprio su quest'ultima.

Anche se al momento non si hanno dettagli ufficiali sulle funzioni future, Apple ha appena reso noto l'acquisto dell'azienda canadese DarwinAI, specializzata nell'ambito IA, avvenuto a inizio anno. Secondo un articolo di Bloomberg scritto da Mark Gurman, pubblicato il 14 marzo 2024, l'obiettivo dell'acquisizione è quello di rafforzare il reparto dedicato all'IA proprio in vista delle future novità software.

Considerando che Apple ha dichiarato che ci saranno importanti annunci IA nel corso del 2024, sembra plausibile che DarwinAI stia contribuendo proprio allo sviluppo delle funzionalità integrate in iOS 18. Tra i diversi progetti a cui si è dedicata DarwinAI in passato, spiccano lo sviluppo di sistemi di IA più snelli ed efficienti e la creazione di una tecnologia finalizzata all'ispezione dei componenti durante la fase di produzione.



L'acquisizione ha portato anche Alexander Wong, esperto di primo piano in materia, a far parte del gruppo dirigente responsabile dell'intelligenza artificiale di Apple. Come sempre, la società si è mantenuta sul vago circa la sua visione futura, evidenziando solo che non intende discuterne pubblicamente. Alcune fonti ritengono che questa mossa permetterà ad Apple di implementare funzionalità IA on-device, preservando la privacy degli utenti. Restiamo in attesa di scoprirlo!

