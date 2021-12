Apple: addio alla collaborazione con Qualcomm, iPhone 14 userà modem 5G fatti in casa?

Sappiamo che tra gli obiettivi a lungo termine di Apple vi è quello di produrre in casa tutte le componenti di iPhone, iPad e Mac, smarcandosi dalla dipendenza da fornitori terzi: per esempio, secondo alcuni report Apple vorrebbe smettere di dipendere da Qualcomm per la produzione dei modem 5G, mentre già da qualche tempo non collabora più con Intel per i chip per Mac.

Un nuovo passo verso l'indipendenza nel campo dei chip di Cupertino potrebbe essere stato compiuto dall'azienda nelle scorse ore, quando Apple ha creato una nuova divisione per la produzione in-house di chip, in particolare relativi alle tecnologie wireless. A suggerire la nascita del nuovo reparto della Mela è un report di Bloomberg.

Apple starebbe infatti assumendo decine di ingegneri in California, per un ufficio a Irvine, il cui compito dovrebbe essere quello di fornire tecnologie wireless, compresi i modem 5G, per i prossimi dispositivi dell'azienda, diminuendo o azzerando la sua dipendenza da fornitori quali Broadcom, Skyworks e, soprattutto, Qualcomm.

Stando all'annuncio di lavoro, Apple ricerca esperti di tecnologie wireless, che dovranno lavorare su frequenze radio e semiconduttori per le connessioni Bluetooth, WiFi e 5G. L'annuncio di Cupertino recita: "Il team di sviluppo di chip wireless di Apple sta crescendo e sta sviluppando la prossima generazione di chip wireless!". Un altro annuncio sulla stessa falsariga, invece, dice che "gli impiegati saranno al centro di un gruppo di design di SoC wireless con un impatto critico nel portare le soluzioni di Apple per la connettività wireless su centinaia di milioni di prodotti".

Al momento, comunque, le ricerche sui modem 5G di Apple dovrebbero essere ad uno stato avanzato, mentre la partnership dell'azienda con Qualcomm potrebbe rompersi già con i prossimi iPhone 14, il cui modem per la connettività mobile potrebbe essere fatto "in casa" da Apple. Anche il contratto pluriennale di Cupertino con Broadcom dovrebbe scadere a breve, nel 2023: per questo, l'azienda potrebbe iniziare la produzione di massa dei propri modem 5G già dal prossimo anno.



È probabile che la scelta di Cupertino di produrre in casa i propri chip sia strettamente legata alla crisi dei semiconduttori: infatti, Apple è stata danneggiata dal chip shortage per cifre miliardarie nel 2021.