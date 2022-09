Apple afferma che i vecchi gommini degli AirPods non sono compatibili coi nuovi

Sono passate un po' di settimane dall'annuncio degli AirPods Pro 2, avvenuto nell'ambito dell'evento Far Out di Apple, andato in scena nella giornata del 7 settembre 2022. Tuttavia, una questione relativa ai gommini sta ora facendo discutere gli appassionati del mondo della tecnologia.

Secondo quanto riportato da The Verge, nonché come si può leggere sul portale di supporto ufficiale Apple, la società di Cupertino ha recentemente aggiunto un'indicazione relativa ai copriauricolari. "I gommini sono stati progettati in modo specifico per la loro generazione di AirPods Pro, per offrire un'esperienza audio dalla massima fedeltà.

Di conseguenza, utilizza i gommini forniti con i tuoi AirPods Pro. I copriauricolari di AirPods Pro (1a generazione) hanno una mesh notevolmente più densa rispetto ai gommini di AirPods Pro (2a generazione)". Queste frasi non sono passate inosservate, considerando anche il fatto che il team di The Verge afferma, basandosi sulla sua esperienza, che la qualità sonora non è variata così tanto quando ha provato a utilizzare in modo alternato i gommini di prima e seconda generazione.

Insomma, dopo la comparsa del design del doppio punch-hole di iPhone 14 Pro proprio nel portale di supporto, quest'ultimo è finito ancora una volta al centro dell'attenzione. Questa volta di mezzo ci sono dei gommini (o copriauricolari, che dir si voglia).