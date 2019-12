Apple aggiorna AirPods 2 ed AirPods Pro. Ecco come installare il nuovo firmware

Aggiornamenti anche per le AirPods 2 ed AirPods Pro. Il colosso di Cupertino nella notte italiana ha infatti dato il via alla distribuzione dei nuovi firmware per i popolari auricolari senza filo, senza però diffondere alcuna informazioni sul contenuto del pacchetto.

AirPods Pro in precedenza si basavano sulla versione 2B588 del firmware, mentre le AirPods 2 la build 2A364. A seguito dell'installazione dell'aggiornamento, su entrambi i modelli sarà installata la versione 2C54.

Come aggiornare AirPods 2 ed AirPods Pro

Inserite AirPods nella custodia Collegatele ad una fonte di alimentazione Associatele ad un iPhone o iPad

A questo punto il download dell'aggiornamento dovrebbe partire in automatico. E' disponibile nelle impostazioni anche un pannello che permette di verificare la versione del firmware installata sulle cuffie:

Collegate le AirPods ad un dispositivo iOS Aprite l'app Impostazioni Toccate "Generali" Spostatevi nel tab "Informazioni" Da qui, selezionare "AirPods"

Non appena saranno disponibili informazioni sul contenuto del pacchetto aggiorneremo la news, ma trattandosi di un update per le AirPods, è probabile che gli ingegneri di Apple abbiano lavorato per migliorare le prestazioni, correggere i bug e modificare qualche funzionalità.

Le AirPods Pro sono disponibili sul mercato da qualche settimana, e rispetto al modello classico includono un nuovo design ed il sistema di cancellazione del rumore attivo. Per tutte le informazioni vi rimandiamo alla nostra recensione.