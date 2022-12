Apple aggiorna gli AirTag: col nuovo firmware arrivano delle interessanti novità

Negli ultimi due mesi Apple ha lanciato altrettanti aggiornamenti firmware per i suoi AirTag, ma prima d’ora non aveva fornito alcuna informazione sulle novità introdotte. Fortunatamente però quest’oggi è arrivato il changelog ufficiale in cui vengono esposte le modifiche.

L’aggiornamento firmware 2.0.24 consente ai proprietari di AirTag di utilizzare il sistema di Localizzazione di Precisione per individuare gli AirTag sconosciuti e non collegati al proprio Apple ID con l’iPhone. Con lo stesso update è stata anche introdotta una notifica che viene visualizzata quando un AirTag che è stato separato dal suo proprietario si trova nelle vicinanze, ma è anche stato introdotto un suono per facilitarne l’individuazione. Apple ha spiegato che queste novità preverranno i casi di stalking ed usi inappropriato per le AirTag qualora l’altoparlante fosse stato manomesso.

Con l’aggiornamento 2.0.36 invece è stato risolto un problema con l’accelerometro di AirTag che non si attivava in determinati scenari. Tutte le novità in questione richiedono iOS 16.2 e versioni successive, mentre per il Precision Finding è compatibile solo con iPhone 11 o modelli successivi.

L’aggiornamento delle AirTag viene effettuato in automatico quando il localizzatore si trova nelle vicinanze di un iPhone connesso ad internet. Purtroppo Apple non permette di forzarlo tramite l'applicazione Dov'è o attraverso altre procedure.