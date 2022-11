Apple aggiorna l'Always on Display di iPhone 14 Pro: novità in arrivo con iOS 16.2

La terza beta di iOS 16.2, che Apple ha messo a disposizione degli sviluppatori nelle scorse ore, contiene una novità importante per i possessori dei nuovi iPhone 14 Pro e Pro Max: un aggiornamento per l’always on display.

Per la prima volta dal lancio dei top di gamma, infatti, il colosso di Cupertino aggiorna la funzionalità esclusiva dei dispositivi che lascia lo schermo sempre acceso (qui abbiamo spiegato come funziona lo schermo always on di iPhone 14 pro e quando si spegne da solo per risparmiare batteria).

Come si può vedere dallo screenshot presente in calce, nel pannello relativo all’Always on Display sono state incluse due opzioni, che si aggiungono a quella che consente di attivare o disattivare la funzionalità: Mostra Sfondo e Mostra Notifiche. Gli utenti avranno quindi la possibilità di disattivare lo sfondo quando è attivato l’Always on Display, ma anche di non mostrare alcuna notifica, lasciando di fatto solo la parte superiore della schermata con l’orario, la data ed i widget inclusi.

L’altra novità presente nella beta di iOS 16.2 riguarda Apple Music, per cui sono stati modificati i pulsanti di riproduzione e riproduzione casuale.

Secondo le indiscrezioni, iOS 16.2 dovrebbe vedere la luce a metà dicembre, ma una data di lancio precisa non è stata ancora svelata.