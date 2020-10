Apple aggiorna l'emoji con la mascherina: perchè essere tristi mentre la si indossa?

Come notato da molti, Apple ha silenziosamente aggiornato l’emoji di iOS che raffigura la faccina con la mascherina facciale sul volto. La nuova variante, che mostriamo in calce, mostra un volto più sorridente rispetto a quanto avveniva in precedenze.

Apple ha infatti rimosso la variante precedente, che mostrava solo le sopracciglia del volto, a favore di una nuova versione che si basa sulla faccina sorridente, ovvero il classico smile.

Il messaggio che Apple vuole mandare è molto semplice: perchè bisogna essere tristi nell’indossare la mascherina, che ormai è divenuto un oggetto salva vita e fondamentale?

Il portale Emojipedia ha confermato le indiscrezioni iniziali, ovvero che la nuova emoji si basa sulla faccina sorridente di Apple a cui è stata applicata la mascherina facciale che durante il lockdown è divenuto un must anche per i giocatori di Animal Crossing.

La novità probabilmente debutterà con il nuovo iO 14.2 che attualmente è in fase beta e che dovrebbe debuttare nel corso delle prossime settimane sugli iPhone di tutto il mondo. Da allora avrete un altro modo per mostrare a tutti che la mascherina facciale non deve togliere il sorriso.

Cosa ne pensate di questa novità? Come sempre fatecelo sapere attraverso la sezione commenti presente in calce alla notizia.