Apple aggiorna Final Cut Pro e Logic Pro per iPad e Mac: tutte le novità

A pochi mesi dall’arrivo di Final Cut Pro e Logic Pro su iPad, Apple ha annunciato una serie di novità per le applicazioni sia per tablet che per laptop, che mirano a migliorare ed ottimizzare ulteriormente i flussi di lavoro degli utenti.

Partendo dalle novità per Final Cut Pro, l’app ora integra lo scorrimento automatico della timeline, e durante il montaggio rende possibile regolare la vista della stessa timeline utilizzando lo strumento zoom o le scorciatoie dalla tastiera. L’aggiornamento permette anche di vedere a colpo d’occhio com’è organizzata la timeline per distinguere facilmente le clip in base al ruolo assegnato. Apple spiega inoltre che su iPad Final Cut Pro include un set di strumenti per registrare, montare, rifinire e condividere video da un unico dispositivo, ma è stata facilitata l’aggiunta dell’audio in presa diretta ed ottimizzato il flusso di lavoro.

Final Cut Pro 10.7 sarà disponibile da fine mese sul Mac App Store come aggiornamento gratuito per chi usa l’app, e lo stesso varrà anche perla variante iPad.

Per quanto riguarda Logic Pro, sono disponibili delle novità interessante come il nuovo Mastering Assistant e la sua palette professionale di strumento per il sound shaping. Su Mac la manipolazione dei campioni fa un passo in avanti con Sample Academy e le nuove funzioni di reshaping e reshuffling di Beat Baker. Su iPad invece c’è la modalità Quick Sample Recorder che permette di acquisire suoni al volo usando il microfono.