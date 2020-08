Apple aggiorna gli iMac: nuove CPU Intel, display Retina 5K e tanto altro

Dopo un anno dall’ultimo grande aggiornamento degli iMac e nell’attesa della nuova generazione in arrivo sul mercato con un design completamente rinnovato, Apple ha aggiornato i suoi computer all-in-one lato hardware dotandoli di componenti d’ultima generazione per renderlo ancora più potente.

L’iMac da 27 pollici avrà al suo interno un processore Intel di decima generazione da 6, 8 o, per la prima volta, 10 core, per un aumento delle performance del 65%, supportati nel comparto grafico da GPU AMD della serie Radeon Pro 5000 con architettura RDNA fino alla Radeon Pro 5700 XT con 16GB di RAM; RAM di base da 8GB 2666MHz DDR4, ma può arrivare fino a 128GB, mentre lo spazio d’archiviazione aumenta grazie alla standardizzazione delle SSD, disponibili fino all’opzione da 8TB; e Apple T2 Security Chip per garantire la massima sicurezza dei dati dell’utente tramite crittografia.

Lato audio-video l’iMac da 27 pollici avrà in dotazione un display Retina 5K con tecnologia True Tone, in grado di aggiustare la temperatura dei colori del display in base alla luce dell’ambiente circostante e di offrire un’esperienza visiva estremamente immersiva. Inoltre, viene offerta l’opzione del vetro con nanotexture finora esclusiva del Pro Display XDR, un optional che permette di lavorare facilmente in pieno sole o con luce diretta.

Nel bordo dello schermo ora ci saranno una webcam FaceTime HD a 1080p e tre microfoni in array, supportati dal chip T2 per fornire funzioni come il rilevamento dei volti, potenziamenti al comparto audio e alla conversione dei video HEVC.

Anche l’iMac da 21 pollici ha ricevuto un aggiornamento interessante, ma meno importante: le uniche modifiche riguardano la standardizzazione delle SSD e la possibilità di configurare l’iMac con Fusion Drive. iMac Pro invece arriverà con processore Intel Xeon da 10 core come standard (ma può arrivare fino a 18 core) e si potrà scegliere di dotarlo di un display Retina 5K da 27”.

Tutte queste novità le potete trovare direttamente nel sito di Apple, dove potete già ordinare i nuovi iMac appena aggiornati.