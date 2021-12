Apple aggiorna iOS, MacOS Monterey e iPadOS con nuove beta per sviluppatori: cosa cambia?

Apple ha rilasciato iOS 15.2 una settimana fa, insiema a iPadOS 15.2, tvOS 15.2, WatchOS 8.3 e MacOS Monterey 12.1. Tuttavia, pare che l'azienda di Cupertino non intenda perdere tempo e stia pensando ai prossimi update dei propri sistemi: Apple ha infatti rilasciato la prima beta per sviluppatori di iOS 15.3, iPadOS 15.3, tvOS 15.3 e WatchOS 8.4.

La brutta notizia, al momento, è che non sembrano esserci cambiamenti significativi tra le nuove release dei sistemi operativi mobile e quelle precedenti: MacRumors, che ha scandagliato iOS 15.3 e iPadOS 15.3 in Beta 1 per gli sviluppatori, infatti, non ha trovato nuove feature nell'aggiornamento.

In particolare, molti si aspettavano di trovare in iOS 15.3 e iPadOS 15.3 il supporto per Universal Control, la feature presentata da Apple pochi mesi fa e immediatamente molto apprezzata dai fan, che permette di controllare più device come Mac e iPad tramite una sola tastiera e un solo mouse. Nemmeno il supporto di Apple Wallet alle carte d'identità è stato implementato, nonostante sia in fase di testing negli Stati Uniti ormai da mesi.

Con ogni probabilità, dunque, tutte queste feature arriveranno nel 2022 inoltrato: Apple ha infatti annunciato che Universal Control arriverà nel 2022 su Mac e iPad. Gli sviluppatori possono scaricare e installare la Beta 1 di iPadOS 15.3 e iOS 15.3 direttamente dal Developer Center di Apple.

Lo stesso discorso vale per WatchOS 8.4 per Apple Watch e per tvOS 15.3 per Apple TV, che sono anch'essi disponibili in Beta 1 per gli sviluppatori. Nessuno dei due update sembra aver portato con sé novità particolarmente interessanti, limitandosi con ogni probabilità a bugfix minori.

Intanto, Apple ha rilasciato la beta pubblica di MacOS Monterey 12.2, poco dopo la pubblicazione di MacOS Monterey 12.1 per tutti gli utenti. Anche in questo caso, nell'aggiornamento non è presente Universal Control, che gli utenti Mac chiedono a gran voce ormai da mesi. Apple ha però introdotto la nuova app Musica, che è stata ricostruita da zero dall'azienda di Cupertino e che funziona molto più rapidamente che in passato. Infine, l'aggiornamento migliora anche la navigazione sul web tramite Safari, che supporta il refresh rate a 120 Hz sui nuovi Macbook Pro.