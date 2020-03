Apple: si aggiorna anche Mac Mini. Ora offre il doppio dell'archiviazione

Dopo aver presentato il nuovo MacBook Air da 13 pollici, Apple ha annunciato anche un importante aggiornamento per il Mac Mini. Il computer ora nelle configurazioni standard offrirà il doppio della capacità di archiviazione rispetto a prima.

Ad esempio, il modello con 256GB di storage e processore quad-core a 3,6Ghz è disponibile a 949 Euro, mentre quello con 512GB di memoria e processore 6-core a 3,0 Ghz con Turbo Boost fino a 4,1 Ghz può essere portato a casa a 1.299 Euro.

Le nuove configurazioni possono essere scelte direttamente dalla pagina ufficiale di Apple e possono essere personalizzate a proprio piacimento. Partendo da quella da 949 Euro, è richiesto un sovrapprezzo di 250 Euro per l'SSD da 512GB, 500 Euro per quello da 1 terabyte e 1.000 Euro se si sceglie la variante con SSD da 2 terabyte.

Ordinando in questo momento, la data di consegna è stimata per venerdì 20 marzo, ovviamente in maniera completamente gratuita. Non è chiaramente possibile effettuare il ritiro negli Apple Store in quanto la società ha deciso di chiuderli tutti fino a nuovo ordine per prevenire la diffusione del Coronavirus.

Nella giornata di oggi, inoltre, il colosso di Cupertino ha anche annunciato la nuova gamma di iPad Pro da 11 e 12,9 pollici.