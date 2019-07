Apple aggiorna i MacBook Air e Pro e taglia il prezzo per gli studenti

Apple ha aggiornato MacBook Air, aggiungendo la tecnologia True Tone al suo display Retina per offrire un’esperienza di visualizzazione più realistica, e ha ridotto il prezzo a €1.279, con prezzi ancora inferiori per gli studenti universitari.

Inoltre, il modello base di MacBook Pro 13" da €1.549 ha ora i più recenti processori quad-core di ottava generazione, che lo rendono due volte più potente di prima. Ha anche la Touch Bar e il Touch ID, il display Retina con True Tone e il chip Apple T2 Security, ed è disponibile ad un prezzo inferiore per gli studenti universitari.

MacBook Air e MacBook Pro rientrano anche nell’offerta Back to School Apple, che permette di avere un paio di cuffie Beats Studio 3 Wireless con l’acquisto di un portatile Mac o un iMac che rientra nell’iniziativa. Con il loro design sottile e portatile, i display Retina, prestazioni eccezionali per le attività più comuni, una batteria che dura tutto il giorno e macOS, i notebook Mac non sono mai stati così popolari nel mondo dell’istruzione superiore.

I MacBook Air e MacBook Pro aggiornati rientrano nell’offerta Back to School Apple, che inizia oggi ed è dedicata agli studenti universitari, ai loro genitori, ai docenti e al personale universitario che acquistano sull’Apple Store Education. La promozione permette di ricevere un paio di cuffie Beats idonee acquistando per scopi universitari un Mac o un iPad che rientra nell’iniziativa; sono inoltre previsti speciali prezzi Education su Mac, iPad, AppleCare e una selezione di accessori e servizi.