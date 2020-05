Apple aggiorna il MacBook Pro da 13' con Magic Keyboard ed il doppio di memoria

Apple ha annunciato a sorpresa di aver aggiornato il MacBook Pro da 13", che ora sfoggia la nuova Magic Keyboard, il doppio dello spazio di archiviazione per tutte le configurazioni standard e prestazioni più scattanti.

La nuova lineup include anche i processori di decima generazione che garantiscono prestazioni grafiche fino all'80% più veloci, e 16 gigabyte di memoria RAM a 3733MHz in alcune configurazioni. Resta la Touch Bar con Touch ID, e gli altoparlanti stereo, a cui si aggiunge una batteria che secondo i dati diffusi dalla società americana è in grado di ddurare tutto il giorno.

Tom Boger, Senior Director of Mac and iPad Product Marketing di Apple, ha affermato che "con questi aggiornamenti, ora la nostra intera linea di portatili ha la Magic Keyboard, la tastiera più comoda mai vista su un notebook Mac, il doppio dello spazio di archiviazione standard e prestazioni ancora maggiori.”

La tastiera è stata introdotta con il MacBook Pro da 16 pollici ed implementata lo scorso mese di Marzo sui nuovi MacBook Air. E' caratterizzata da un meccanismo a forbice ridisegnato ed i tasti freccia a T capovolta.

Per quanto concerne gli SSD, ora offrono una velocità di lettura sequenziale in grado di raggiungere i 3,0 Gbps. I MacBook Pro da 13 pollici ora hanno il doppio dello spazio di archiviazione e partono da 256GB per arrivare a 4 terabyte.

A livello di prestazioni, è presente il processore Intel Core quad-core di decima generazione con Turbo Boost fino a 4,1Ghz, in grado di offrire prestazioni fino a 2,8 volte superiori rispetto al passato. La scheda grafica invece è l'Intel Iris Plus Graphics.

Come dicevamo poco sopra, alcuni modelli ora hanno 16GB di memoria RAM a 3733Mhz di serie, e per la prima volta gli utenti possono personalizzarlo scegliendo 32GB di memoria.

La configurazione può essere effettuata direttamente sul sito web di Apple, ma il prezzo di partenza è di 1.529 Euro. La disponibilità è prevista entro fine settimana.