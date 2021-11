Apple: rilasciata la beta 3 di iOS 15.2, WatchOS 8.3 e MacOS Monterey 12.1

Dopo il rilascio della beta 2 di iOS 15.2 per tutti gli utenti, Apple ha confermato che la beta 3 del sistema operativo mobile è stata già fornita agli sviluppatori. Insieme alla nuova beta, l'azienda ha anche rilasciato le versioni beta 3 di iPadOS 15.2, WatchOS 8.3 e MacOS Monterey 12.1.

Le versioni beta 3 di iOS 15.2 e iPadOS 15.2 sono state rese disponibili al pubblico poco dopo essere state fornite agli sviluppatori, e supportano la feature Privacy Report, annunciata da Apple alla scorsa WWDC e molto attesa dagli utenti iPhone. La funzione permette agli utenti di vedere quanto spesso le loro app accedono ad informazioni sensibili tramite i permessi forniti per l'utilizzo di posizione, fotocamera, microfono e contatti. Privacy Report può essere abilitato dalle impostazioni del telefono, nella sezione Privacy, da dove sarà anche possibile verificare i dati raccolti dal telefono.

Inoltre, iOS 15.2 introduce i Legacy Contacts, la funzione Nascondi la mia Mail e una feature pensata per i bambini, chiamata Messages Communication Safety, che permette di inviare e ricevere messaggi solo da contatti noti al telefono. Infine, sempre per la privacy, con iOS 15.2 arriva la funzionalità "Items that can track Me", che permette di identificare quali device emettono segnali Bluetooth potenzialmente pericolosi, che possono essere seguiti da dei malintenzionati.

Riguardo a WatchOS 8.3, la beta 3 è stata resa disponibile solo agli sviluppatori e non sembra contenere nuove funzionalità degne di nota: probabilmente, l'aggiornamento sarà quasi del tutto invisibile per gli utenti, concentrandosi sulla risoluzione dei bug e sulla sicurezza del dispositivo.

Anche la beta 3 di MacOS Monterey è disponibile solo per gli sviluppatori, ed è stata rilasciata insieme alla beta di MacOS Big Sur 11.6.2, pensata per chi ancora non ha effettuato l'aggiornamento alla release più recente del sistema operativo di Cupertino. Monterey 12.1 porta finalmente SharePlay anche su Mac, dopo che la feature è stata resa disponibile qualche settimana fa su iPhone. Utilizzando SharePlay sarà possibile guardare film e serie TV, ascoltare la musica e giocare ai videogiochi insieme ai famigliari ed agli amici su FaceTime.