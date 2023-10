Apple aggiornerà gli iPhone mentre sono ancora nelle confezioni con un nuovo accessorio

A quanto pare, Apple ha studiato un meccanismo davvero particolare che permetterà ai dipendenti degli Apple Store di aggiornare gli iPhone mentre sono ancora nelle confezioni e mentre ancora non sono stati sbloccati dagli utenti.

Secondo quanto trapelato, la Mela desidera che gli utenti abbiano immediatamente accesso alle ultime novità software di iOS e per tale motivo non vuole che trascorrano molto tempo ad aggiornarli manualmente non appena conclusa la configurazione. Per tale motivo, ha progettato un accessorio che permette di aggiornare gli iPhone mentre sono ancora all’interno delle loro confezioni.

Come spiegato dal popolare giornalista di Bloomberg, Mark Gurman, nell’ultimo numero della newsletter Power On in cui ha fatto il punto sul lancio dei nuovi iPad, gli Apple Store dispongono ora di un dispositivo simile ad un pad che può essere utilizzato dai dipendenti per aggiornare gli iPhone mentre sono nelle confezioni. Ciò consentirà all’azienda di vendere iPhone aggiornati all’ultima versione di iOS.

Ma come funziona questo sistema? È molto semplice: i dipendenti non devono fare altro che posizionare la confezione sul pad e questo avvierà il sistema in modalità wireless per aggiornarlo, dopo di che lo spegnerà. In questo modo, nel momento in cui viene consegnato all’utente, l’iPhone disporrà già degli ultimi bug fix come quello presenti nell’ultimo iOS 17.0.3.