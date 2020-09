Apple AirPods 2 con case di ricarica Lightning in offerta al prezzo più basso su Amazon

Tornano in offerta su Amazon le AirPods di Apple, nella variante con case di ricarica Lightning (non wireless quindi). Le cuffie senza fili della compagnia di Cupertino, infatti, possono essere acquistate a quello che è attualmente il prezzo più basso del web.

Le AirPods 2 con custodia di ricarica tramite cavo vengono infatti proposte a 110,69 Euro, 68,31 Euro rispetto ai 179 Euro di listino Apple. Amazon dà anche anche la possibilità di effettuare il pagamento a rate con la CreditLine di Cofidis, a tutte le condizioni vantaggiose previste dal finanziamento, che dà una risposta immediata alla richiesta.

Il colosso di Jeff Bezos, inoltre, garantisce anche la consegna senza costi aggiuntivi Lunedì 21 Settembre per coloro che effettuano l'ordine entro 13 ore e 45 minuti, e la disponibilità viene indicata come ampia. E' inoltre anche possibile implementare la protezione aggiuntiva AppleCare+ per due anni al prezzo di 39 Euro, semplicemente spuntando la casella dedicata.

Le cuffie, a differenza delle AirPods Pro, non includono il design in-ear e sono caratterizzate da una taglia unica, che le rende comunque comode e facili da indossare. Supportano anche l'attivazione rapida di Siri attraverso il comando "Ehi Siri" e garantiscono 24 ore di autonomia con la custodia di ricarica.