Apple AirPods 3 in arrivo entro fine 2021 con tanti altri prodotti Mela

Le Apple AirPods 3 sembrerebbero essere ormai nelle fasi finali di sviluppo e produzione prima del lancio: dopo l’avvio di quest’ultima fase nel marzo 2021, ora i media asiatici del settore avrebbero confermato l’approdo della prossima iterazione di auricolari TWS firmati Mela entro la fine dell’anno.

La terza generazione di AirPods, secondo quanto riportato da DigiTimes e ripreso da MacRumors, dovrebbe giungere sul mercato entro fine 2021 in quanto i sette fornitori principali del colosso di Cupertino avrebbero iniziato ora a spedire in massa i circuiti stampati sia per AirPods 3 che per Apple Watch 7 ed iPhone 13: “Fornitori tra cui Semco, LG Innotek, Kinsus, Unimicron, Nan Ya, Zhen Ding e AT&S hanno tutti dato il via alle spedizioni di substrati BT per i prodotti Apple di prossima generazione, tra cui Apple Watch, AirPods e iPhone, che adottano tutti moduli SiP”, scrive DigiTimes.

In altre parole, gli ultimi mesi del 2021 dovrebbero essere il periodo clou per la società statunitense di Tim Cook, tra il lancio della prossima gamma di smartwatch, smartphone e ora pure auricolari True Wireless. Di questi ultimi, per il resto, è noto ancora ben poco: in rete a metà marzo erano apparsi i render che hanno svelato il possibile design definitivo, in-ear come i predecessori, con punte in silicone, design compatto ed ergonomico con steli più corti, ma niente cancellazione attiva del rumore, tecnologia che invece dovrebbe comparire su AirPods Pro. Insomma, un vero e proprio “ponte” tra le AirPods che conosciamo tutti e la variante Pro, anch’essa attesa per il lancio.

Restando nel mondo Apple, la società sembrerebbe interessata a ridurre i prezzi degli iPhone.