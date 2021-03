Apple AirPods 3, ecco come potrebbe essere il design definitivo

A poche settimane dall'evento in cui verranno presentati i nuovi iPad Pro e le AirPods 3, abbiamo finalmente l'occasione di dare un'occhiata a quello che potrebbe essere il vero design definitivo delle cuffie TWS di nuova generazione di Apple.

Anticipato dalle immagini emerse in rete lo scorso febbraio, il design delle nuove AirPods 3 sembra fortemente ispirato al look più compatto delle AirPods Pro, con un'asticella più corta e un case decisamente rimpicciolito rispetto alle prime due generazioni.

La principale differenza rispetto al modello pro riguarda il form factor di tipo ear buds, quindi con appoggio e non di tipo in-ear, caratteristica che potrebbe aver scoraggiato molti utenti dall'adozione delle AirPods Pro.

Anche sotto la scocca dovrebbero esserci numerosi cambiamenti rispetto alle versioni precedenti, con un chip audio migliorato e una batteria più capiente per, si spera, sessioni di ascolto più durature.

Una feature che potrebbe invece non comparire sulle nuove TWS di Apple è l'Active Noise Cancelation, presente sul modello Pro e che l'azienda di Cupertino sembra intenzionata a voler mantenere solo sulla fascia alta.

Come riportato dalla fonte, le nuove cuffie True Wireless di Apple sarebbero ormai pronte per la vendita, perciò non ci resta che attendere la data del 23 marzo per scoprire tutte le novità.