Apple AirPods 3: la presentazione potrebbe essere imminente!

Le Apple AirPods 3 sono da mesi al centro dei rumor, e in molti si aspettavano il loro annuncio al keynote del 14 settembre. In realtà, gli auricolari di Cupertino non sono stati presentati insieme ad iPhone 13, ma le speculazioni su un evento dedicato alle AirPods 3 e ai nuovi Mac tra settembre e ottobre rimangono insistenti.

Un report di Digitimes imputa l'assenza degli auricolari alla conferenza del 14 settembre a dei problemi di produzione, che non avrebbero garantito scorte sufficienti per un lancio in tempi brevi. Tuttavia, la stessa fonte dice che Apple dovrebbe aver stabilizzato la produzione di AirPods 3, e dunque sarebbe pronta ad annunciarle al suo prossimo evento, dedicato principalmente ai nuovi Mac e probabilmente in programma a cavallo tra settembre e ottobre. Nel corso del keynote, inoltre, verranno annunciate anche le AirPods Pro 2.

Dalle immagini trapelate online sappiamo che il design delle AirPods 3 rimarrà lo stesso del modello precedente, mentre le novità riguarderanno perlopiù il posizionamento di sensori e microfoni, posti ora nella parte frontale del dispositivo per migliorare la trasmissione dell'audio. Anche il chip interno dovrebbe essere nuovo, permettendo il supporto all'Audio Lossless su Apple Music.

Secondo altri rumor delle scorse settimane, AirPods 3 supporteranno la ricarica wireless e avranno uno stelo più piccolo, includendo anche gommini di dimensioni diverse per gli auricolari.