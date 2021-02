Apple AirPods 3, ecco i primi render: confermato il design in-ear più piccolo

Da diversi mesi online i fan e utenti Apple più fedeli al marchio stanno parlando della nuova generazione di auricolari True Wireless AirPods 3 e AirPods Pro 2. Dei secondi abbiamo già parlato più volte, in particolare dei rumor sul design più compatto, mentre dei primi non si è saputo ancora molto...fino a oggi: ecco i primi render.

Grazie a 52audio abbiamo infatti le prime immagini che ci permettono di dare uno sguardo al possibile futuro di tale prodotto che, come potete vedere in calce all’articolo, avrà un design leggermente più compatto esattamente come – almeno per le indiscrezioni attuali – AirPods Pro 2. A prova di questo sarebbe un render simile a una foto a raggi X della custodia di AirPods Pro paragonata con AirPods 3.

Ma il cambiamento più importante riguarda la tipologia di prodotto, dato che AirPods 3 sembrerebbe presentare un design in-ear assieme a uno stelo più corto e auricolari in silicone; la custodia di ricarica, invece, sembrerebbe cambiare solo le dimensioni.

Lato funzionalità, invece, 52audio afferma che questo nuovo modello presenterà un sistema unico prodotto da Apple per l'equalizzazione della pressione così da ridurre al minimo il disagio quando si indossano AirPods per un periodo di tempo prolungato. O ancora, lo stesso rapporto parla del supporto all’audio spaziale ma non alla cancellazione attiva del rumore e alla Transparency Mode, ovvero quella modalità che permette di sentire ciò che accade attorno a noi senza dover togliere gli auricolari.

Dulcis in fundo, si parla anche del prezzo e della data di lancio, ovvero circa 150 Dollari a partire da marzo 2021, come detto dal tipster LeaksApplePro qualche giorno fa. Tutti questi rumor, però, vanno presi cum grano salis in attesa di annunci da Cupertino.

Rimanendo in tema Mela, altro prodotto di cui si parla tanto è l’iPhone pieghevole che, per gli ultimi rapporti, rischierebbe un rinvio del lancio al 2024.