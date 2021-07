Apple AirPods 3, sempre più probabile l'annuncio assieme a iPhone 13

Gli auricolari True Wireless Apple AirPods 3 si stanno avvicinando sempre di più al lancio. Dopo avere visto le prime indiscrezioni a fine giugno, per cui le nuove cuffiette firmate Mela sarebbero approdate sul mercato entro fine 2021, ora nuove indiscrezioni danno per sempre più plausibile il lancio assieme a iPhone 13.

A diffondere queste indiscrezioni sono sempre i media asiatici, in particolare DigiTimes che, nelle ultime ore, ha citato fonti industriali per riportare che gli AirPod di terza generazione con ogni probabilità vedranno il loro annuncio a settembre in un evento ad hoc organizzato dal colosso di Cupertino per presentare, al contempo, anche la gamma di smartphone iPhone 13.

Questo rapporto riprende dunque anche le voci per cui la società statunitense avvierà la produzione di massa dei nuovi auricolari nel mese di agosto in vista del lancio a fine estate o inizio autunno; secondo DigiTimes, attualmente parte dei componenti sta già giungendo negli impianti finali, ma solo in quantità piuttosto ridotte. Di conseguenza, in vista dell’inizio della produzione di massa ci si aspetta un aumento notevole delle spedizioni da parte dei fornitori di casa Apple, così da rientrare nelle tempistiche di lancio di AirPods 3.

A proposito di Apple, nell’applicazione Apple Music per Android è stato introdotto ufficialmente il supporto a Dolby Atmos e Lossless Audio.