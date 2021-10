Apple AirPods 3 ufficiali: tra Spatial Audio, Adaptive EQ e molto altro

Nel corso dell'evento "Unleashed" di Apple, la società di Cupertino si è "scatenata" mediante la presentazione, tra gli altri prodotti, degli auricolari Apple AirPods 3. L'azienda di Tim Cook si è concentrata sullo Spatial Audio con Dynamic Head Tracking, ma non solo.

Infatti, il nuovo prodotto della società di Cupertino ha anche un design che ricorda più da vicino gli AirPods Pro, così come il look del case garantisce la stessa sensazione. Inoltre, l'azienda di Tim Cook ha affermato che gli auricolari sono "resistenti al sudore e all'acqua", nonché che gli AirPods 3 dispongono di un rinnovato driver in grado di garantire una migliore esperienza sonora in termini di bassi e alti. Apple ha dichiarato anche che il design del prodotto consente di "indirizzare il suono direttamente alle orecchie".

Da non sottovalutare la presenza di Adaptive EQ, nonché l'autonomia stimata di circa sei ore. Inoltre, sempre stando a quanto annunciato da Apple, cinque minuti di ricarica garantiscono un'ora di utilizzo degli AirPods 3. In ogni caso, il case dispone del supporto alla ricarica wireless e può garantire fino a quattro ricariche complete degli auricolari. Per il resto, ovviamente non manca il Dolby Atmos. In calce alla notizia potete anche trovare un'immagine "riassuntiva".

Il prezzo estero degli AirPods 3 è pari a 179 dollari. I preordini sono aperti dal 18 ottobre 2021, mentre l'effettiva disponibilità del prodotto partirà dalla settimana successiva. Ricordiamo che durante l'evento "Unleashed" è stato annunciato anche un nuovo piano in abbonamento per Apple Music.



Aggiornamento ore 20:29 18/10/2021: Apple ha annunciato il prezzo italiano degli AirPods 3. 199 euro: i preordini sono già aperti, mentre le spedizioni avverranno entro il 25 ottobre 2021.