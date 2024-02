Apple, AirPods 4 e AirPods Max 2 in arrivo? Potrebbero uscire nel 2024

Già da tempo, sappiamo che Apple sta preparando le AirPods 4 e le AirPods Max 2: i due auricolari di nuova generazione sarebbero in lavorazione presso il colosso di Cupertino già da diversi mesi, ormai. Ma quando arriveranno le nuove AirPods della Mela Morsicata? Ora, forse, c'è una finestra di lancio.

Stando a quanto riportato dal giornalista di Bloomberg Mark Gurman, infatti, le AirPods 4 e le AirPods Max 2 usciranno nel 2024, più precisamente entro la fine dell'anno. Gurman aveva già indicato "fine 2024" come finestra di lancio per le due cuffie di Apple al termine dell'anno scorso, ma nell'ultimo numero della sua newsletter Power On ha confermato quanto riportato in precedenza, escludendo che le AirPods Max 2 possano uscire nel 2025, come invece proposto da altre fonti.

Al contempo, il giornalista non ha parlato delle AirPods Lite e delle AirPods Pro 3: nel primo caso, dunque, sembra che il progetto di cuffie Apple low-cost sia stato messo da parte; nel secondo caso, invece, lo sviluppo del dispositivo sarebbe ancora in una fase embrionale, e un suo rilascio prima del 2025 potrebbe essere impossibile. D'altro canto, lo scorso anno il Colosso di Cupertino ha già rilasciato il refresh delle AirPods Pro 2 con custodia dotata di porta di ricarica USB-C.

Secondo Gurman, le AirPods 4 avranno un nuovo design che permetterà una maggiore ergonomia una volta che le cuffie verranno indossate, nonché una qualità migliorata del suo. La custodia sarà anche in questo caso dotata di porta USB-C (rispondendo così alle richieste dell'UE sul caricabatterie unico), mentre al suo interno sarà posizionato un altoparlante capace di riprodurre un suono per l'identificazione del device tramite l'app Dov'è di Apple. In termini di nuove feature, invece, le AirPods 4 supporteranno la funzione ANC, ovvero la cancellazione attiva del rumore.

Per quanto riguarda le AirPods Max 2, invece, anche queste saranno dotate di un connettore di ricarica USB-C, e non più Lightning, che si troverà ancora una volta su uno dei due padiglioni del device. Non dovrebbero però esserci ulteriori cambiamenti al design delle cuffie, se non per il lancio di nuovi colori rispetto a quelli già disponibili. Tuttavia, sia le AirPods 4 che le AirPods Max 2 saranno dotate di un chip H3 di Apple Silicon di nuova generazione.

Sullo stesso tema, però, il portale Macrumors rivela - citando l'insider cinese Instant Digital - che le AirPods Max 2 non avranno l'audio adattivo, disponibile su AirPods Pro 2 e AirPods Pro da un anno e che permette alle cuffie di spostarsi automaticamente dalla cancellazione del rumore all'audio personalizzato alla modalità trasparenza, rilevando quando l'utente sta conversando mentre indossa gli auricolari o enfatizzando alcuni rumori di sottofondo. La funzione non è disponibile sulle AirPods Max di prima generazione, dal momento che è legata a doppio nodo al chip H2 di Apple.