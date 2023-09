Apple, niente AirPods 4: AirPods Pro 3 in arrivo con iPhone 15, ma le novità saranno poche

Delle nuove AirPods sono in arrivo insieme ad iPhone 15: le cuffie di nuova generazione sono state anticipate a più riprese dai leaker, e ora sono state confermate da una fonte solitamente considerata molto affidabile. Tuttavia, pare che queste ultime porteranno con sé solo una grande novità di peso.

Stiamo ovviamente parlando della custodia di ricarica con porta USB-C. Ebbene sì: stando a quanto riporta il giornalista di Bloomberg Mark Gurman nell'ultima edizione della sua newsletter "Power On", Apple lancerà delle nuove AirPods durante il keynote di annuncio di iPhone 15, fissato per il 12 settembre. Sfortunatamente, le novità saranno ridotte all'osso.

Ciò dipenderebbe anche dal fatto che Apple lancerà le AirPods Pro 3, e non - come molti si aspettavano - le AirPods 4. Si tratta di una differenza decisamente importante: le AirPods Pro 2 sono state lanciate solo a fine 2022, meno di un anno fa, mentre le AirPods 3 sono arrivate nel 2021. Delle due cuffie, sarebbero sicuramente le seconde a beneficiare maggiormente di un refresh con delle nuove funzioni.

Curiosamente, dunque, il colosso di Cupertino anticiperà il lancio delle AirPods Pro 3 di un anno, posticipando quello delle AirPods 4 al 2024, almeno stando a quanto riportato da Mark Gurman. Il giornalista potrebbe certamente sbagliarsi, ma il suo storico di fonte affidabilissima e i numerosi leak sulle AirPods Pro 3 sembrano puntare tutti verso una release dei nuovi auricolari high-end della Mela Morsicata già questo mese.

In ogni caso, sempre Gurman ha spiegato che le AirPods Pro 3 non avranno ulteriori novità in termini hardware rispetto alle AirPods Pro 2. Non solo: tutta la gamma AirPods (comprese dunque le AirPods 4 e le rumoreggiate AirPods Lite) riceverà un aggiornamento con un nuovo case di ricarica con porta USB-C nel giro dei prossimi anni.