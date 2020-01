Apple AirPods: arriva la personalizzazione tramite emoji, si scatena l'ironia del Web

Dare in mano il "potere della personalizzazione" al mondo del Web è sempre un rischio. Se poi dai la possibilità alle persone di incidere delle emoji sulla custodia degli AirPods/AirPods Pro e tra le "faccine" disponibili inserisci quella della "pupù", allora il risultato finale è scontato.

In particolare, stando anche a quanto riportato da MacRumors e The Verge, Apple ha recentemente ampliato le possibilità garantite agli acquirenti degli AirPods/AirPods Pro, includendo le emoji tra i "caratteri" disponibili per personalizzare la custodia degli auricolari. In precedenza si poteva già ottenere un'incisione al laser gratuita, ma era consentito incidere solamente delle lettere.

Chiaramente la società di Cupertino ha introdotto un set di 31 emoji selezionabili tramite il suo sito ufficiale, dall'alieno al teschio, passando per l'unicorno, per il cuore e per la stella, giusto per citare alcune delle "faccine" disponibili. Tuttavia, è inutile dire che il mondo del Web ha già scelto la sua emoji preferita.

"Fai incidere un’emoji, un nome, delle iniziali, un numero di telefono o una data. Solo da Apple", si legge sul sito ufficiale dell'azienda di Cupertino. Vi ricordiamo che gli AirPods Pro sono stati annunciati a ottobre 2019. Il prezzo per portarsi a casa gli auricolari è fissato a 279 euro. Gli AirPods costano invece 179 euro con custodia di ricarica "base" e 229 euro con custodia di ricarica wireless. Per tutti i dettagli del caso, vi invitiamo a consultare questa pagina ufficiale.