Apple, AirPods Max 2 e AirPods Lite in arrivo nel 2022: avranno porta USB-C e chip U1

Negli scorsi giorni, alcuni rumor hanno svelato che Apple lancerà delle AirPods entry-level, chiamate AirPods Lite o AirPods SE, nel 2023. Ora, invece, un nuovo leak sembra svelare che, accanto agli auricolari di fascia bassa, la casa di Cupertino presenterà anche le AirPods Max 2 nel corso di quest'anno.

La notizia arriva dal noto analista legato al mondo Apple Ming-Chi Kuo, che ha spiegato che le AirPods Max 2 arriveranno nel 2023, senza però fornire ulteriori informazioni in merito. Difficile capire quali saranno le novità che Apple intende implementare nelle sue nuove cuffie a padiglione di fascia alta, dal momento che già le AirPods Max sono in linea con le AirPods Pro 2 in termini di feature, soprattutto dopo aver ricevuto le funzioni di Active Noise Cancellation e la modalità trasparenza nel corso del 2022.

Ciononostante, resta pur vero che le AirPods Max sono state lanciate a dicembre 2020, più di due anni fa: il tempo per un refresh, dunque, sembra ormai essere maturo. Al lancio, con ogni probabilità, le AirPods Max 2 costeranno come le controparti di scorsa generazione, con un prezzo che toccherà i 549 Dollari. Tra le novità delle cuffie, invece, troveremo quasi sicuramente un connettore di ricarica USB-C, una longevità migliorata e il chip Apple U1 per il tracking del device tramite l'app Dov'è.

Infine, Kuo è anche tornato a parlare delle AirPods Lite. Le cuffie "a basso budget" di Apple saranno lanciate al prezzo di 99 Dollari, concordando con le previsioni già pubblicate dall'analista Jeff Pu la scorsa settimana. A questo prezzo, le AirPods Lite saranno gli auricolari TWS meno costosi del colosso di Cupertino, con un costo persino più basso delle AirPods Pro 2, attualmente vendute a 129 Dollari.