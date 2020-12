Apple AirPods Max, nel 2021 arriverà anche una versione più economica?

Le cuffie wireless over-hear AirPods Max presentate da Apple a inizio dicembre e basate sul chip H1 hanno decisamente sorpreso gli utenti non tanto per il loro arrivo senza alcuna anticipazione, piuttosto per il costo particolarmente elevato. A Cupertino, però, starebbero anche lavorando su una versione più economica.

A diffondere questa indiscrezione è stato l’utente Twitter Apple RUMORs, secondo cui la Mela potrebbe lanciare delle AirPods over-ear con cuffie dalle dimensioni ridotte, materiale di qualità inferiore e, di conseguenza, un prezzo ridotto a circa 400 Dollari. Potrebbero anche mancare funzionalità come la modalità trasparenza, la cancellazione attiva del rumore, o magari l’autonomia per singola ricarica verrà ridotta. Insomma, se queste AirPods fossero davvero in cantiere le possibilità per ridurre il prezzo sul mercato sarebbero diverse.

Ciò che agli utenti premerebbe maggiormente, stando a quanto riportato anche dai colleghi di Wccftech, sarebbe però proprio la possibilità di utilizzare le cuffie per un periodo più prolungato anche se a discapito della qualità effettiva del suono o dei materiali, oltre anche alla quantità di spazio occupato dalle AirPods Max. Trattandosi però di indiscrezioni, da prendere come sempre con le pinze, non è però il momento migliore per alcuna supposizione in materia.

Intanto Apple ha aggiornato la pagina di supporto delle stesse AirPods Max, trattando nel dettaglio ogni questione relativa alla batteria e alla gestione energetica del dispositivo.