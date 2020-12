Apple AirPods Max e risparmio energetico: finalmente i dettagli

Dopo avervi anticipato le prossime intenzioni di Apple riguardo l'offerta audio, la compagnia americana ha di recente aggiornato la pagina di supporto di Apple AirPods Max, le sue nuove cuffie ad alta fedeltà. Nella documentazione ufficiale si possono finalmente leggere i dettagli di questo device di lusso, con particolare attenzione agli aspetti relativi alla batteria e al risparmio energetico.

In particolare, l'azienda di Cupertino ha finalmente descritto nel dettaglio il comportamento delle cuffie quando non sono in riproduzione, spiegando i diversi step che compongono il funzionamento della complessa gestione energetica di AirPods Max. Ricordiamo infatti che i nuovi padiglioni di Apple non dispongono di un vero e proprio interruttore di accensione.

La modalità di risparmio energetico a strati entra in funzione dopo appena 5 minuti di inattività, attivando un primo step e permettendo di ridurre notevolmente il consumo delle cuffie. Il secondo step si attiva automaticamente dopo 72 ore di inattività, entrando in una fase di ultra risparmio energetico ancora più aggressiva, che spegne il Bluetooth e cessa numerose altre attività.

Quando vengono inserite nella loro custodia, entreranno automaticamente nella modalità risparmio energetico di base, mentre la modalità ultra si attiverà dopo 18 ore.

Vi ricordiamo che le nuove Apple AirPods Max sono state presentate appena dieci giorni fa, divenendo da subito un oggetto del desiderio per gli appassionati del settore.