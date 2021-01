Apple AirPods Max, la versione più economica avrà un feeling 'plasticoso'?

Le cuffie wireless AirPods Max vendute da Apple alla “modica” cifra di 629 Euro sono ritenute da molti utenti senza dubbio interessanti, ma troppo costose. Per questo motivo si sta facendo sempre più possibile l’idea di vedere approdare sul mercato una variante “Sport” più economica, di cui ora sono apparsi in rete altri rumor.

Le indiscrezioni trapelate a fine novembre parlavano di un nuovo modello over-ear dalle dimensioni ridotte, con materiale di qualità inferiore e meno funzionalità per un prezzo ridotto a circa 400 Dollari. Questi dati sono stati circa ripresi dal tipster LeaksApplePro, il quale su Twitter ha spiegato che le prossime cuffie AirPods dovrebbero costare circa 349 Dollari e competere con le cuffie wireless Sony WH-1000XM4 da noi recensite ad agosto.

I dettagli però sarebbero aumentati: secondo il leaker citato sopra, infatti, per abbassare il costo sul mercato la versione meno costosa avrà una struttura in plastica o, in ogni caso, materiali non premium. Ciononostante, si pensa che il colosso di Cupertino possa mantenere funzionalità come la cancellazione attiva del rumore, l'audio spaziale e la modalità di trasparenza, assieme anche a un’autonomia sufficientemente elevata. Altro obiettivo importante sarà la riduzione del peso, dato che in rete alcuni utenti si sono lamentati della massa delle AirPods Max.

Ovviamente tutte queste rimangono semplici rumor di mercato che invitiamo a prendere cum grano salis in attesa di nuovi dettagli ufficiali da parte dell’azienda che, come in occasione della presentazione delle AirPods Max, potrebbero giungere a sorpresa.

Caviar intanto ha realizzato una versione di lusso delle cuffie wireless over-ear basate sul chip H1, coprendo i padiglioni con oro 750 e pelle di coccodrillo bianca e nera.