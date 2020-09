Apple AirPods e pendrive Kingston da 128GB in offerta su Amazon oggi

Dopo aver segnalato l’offerta su Amazon Music Unlimited, torniamo nuovamente su Amazon per segnalare le altre offerte che ha in serbo quest’oggi il colosso di Seattle. Nello specifico, nella giornata odierna permette di portare a casa due dispositivi diversi a prezzi significativamente inferiori rispetto a quelli di listino.

Partiamo da una pendrive Kingston da 128GB, USB 3.0, che può essere portata a casa a 15,99 Euro, il 30% in meno rispetto ai 22,99 Euro di listino, per un risparmio di 7 Euro.

Interessante anche la promozione sulle AirPods di Apple, che passano a 129 Euro, uno dei prezzi più bassi mai raggiunti sul sito di Jeff Bezos, con un risparmio di 50 Euro dai 179 Euro precedenti.

Su entrambi i dispositivi viene anche garantita la consegna gratuita a casa entro 24 ore, e la possibilità di effettuare il reso secondo i termini previsti dal Prime di Amazon.

Nel caso delle AirPods, inoltre, si può anche aggiungere la protezione AppleCare+ semplicemente spuntando la casella dedicata.

Come sempre, Amazon non ha fornito alcuna indicazione sulla data di scadenza delle offerte, ma in casi come questi consigliamo di effettuare l’ordine rapidamente in caso d’interesse, in quanto le unità scontate potrebbero terminare a stretto giro di orologio. Fateci sapere cosa ne pensate.