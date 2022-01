Apple: AirPods Pro 2 in arrivo a fine 2022 con audio Lossless e sensori biometrici?

Poco prima della fine dell'anno, l'insider specializzato nel mondo Apple Mark Gurman ha pubblicato una lista delle cuffie Apple in uscita nel 2022. Tra di esse, il dispositivo più importante saranno le AirPods Pro 2, sulle quali oggi è tornato, con una nota agli investitori, l'analista taiwanese Ming-Chi Kuo.

Kuo, in particolare, ha spiegato che le AirPods Pro 2 avranno molte nuove feature sia rispetto alle AirPods Pro di prima generazione che alle più recenti cuffie del colosso di Cupertino. La principale di queste nuove funzioni è la tecnologia Apple Lossless Audio, o ALAC, che dovrebbe migliorare la qualità dell'audio garantito dal dispositivo.

Inoltre, il case di ricarica potrà emettere dei suoni in caso di smarrimento: con le nuove cuffie, in particolare, potranno essere aggiunte all'app Dov'è sia le AirPods che il case di ricarica; nel caso degli auricolari, poi, essi potranno essere registrati separatamente, in modo da tracciare la posizione di uno indipendentemente da quella dell'altro in caso di smarrimento. Anche le AirPods Pro 2 emetteranno dei suoni in caso di smarrimento, esattamente come il loro case di ricarica.

Al momento, comunque, nessun auricolare di Apple supporta l'audio lossless, poiché questo viene limitato dalle tradizionali tecnologie di connettività Bluetooth, che limita le cuffie ai codec AAC. In altre parole, l'implementazione della feature lossless ALAC implica che, con ogni probabilità, AirPods Pro 2 useranno connessioni diverse dal Bluetooth per collegarsi agli iPhone.

Pochi giorni fa, il Vicepresidente della divisione Acoustic di Apple Gary Geaves aveva detto che Apple utilizzerà sistemi acustici più complessi in futuro, aggiungendo che il Bluetooth fosse una tecnologia "limitante" per l'azienda, che "vorrebbe utilizzare un bandwidth maggiore". È dunque possibile che le speculazioni di Ming-Chi Kuo partano proprio da queste parole, unite magari ad alcune fonti dell'industria.

Kuo, comunque, ha reiterato che il design delle AirPods 2 verrà completamente rinnovato rispetto alle altre cuffie di Apple, tagliando in particolare lo "stelo" degli auricolari in favore di un design simile alle Beats Studio Buds. La casa di Cupertino, inoltre, vorrebbe integrare dei sensori biometrici nelle sue prossime cuffie, rendendole capaci di analizzare i livelli di stress fisico di chi le utilizza durante gli allenamenti.

Infine, l'analista taiwanese ha spiegato che le AirPods Pro 2 saranno lanciate a fine 2022, probabilmente nel quarto quadrimestre dell'anno: altri leak, invece, stabiliscono che le cuffie verranno pubblicati circa tre mesi prima, nel terzo trimestre del 2022.