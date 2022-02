Apple AirPods Pro 2 in arrivo senza Bluetooth? Potrebbe esserci tecnologia mai vista prima

Tra i dispositivi più attesi del 2022 ci sono certamente i nuovi auricolari AirPods Pro 2 dal lancio previsto per fine anno, ma attenzione alle novità che potrebbero portare sul mercato! Un nuovo brevetto, infatti, parla di una tecnologia di trasmissione audio inedita che potrebbe sostituire il Bluetooth.

Nel tentativo di integrare il supporto all’audio lossless, il colosso di Cupertino sembra intenzionato a rilasciare un sistema proprietario in cui la cuffia, dispositivo sorgente audio, contiene un trasmettitore ottico per l'invio di dati dalla larghezza di banda maggiore rispetto al Bluetooth, tale da permettere l’ascolto di file audio lossless e ad alta risoluzione.

Tuttavia, non mancano gli inconvenienti del caso: la tecnologia in questione funziona solamente su distanze molto brevi e deve avere una linea visiva tra il trasmettitore e il ricevitore: in altre parole, non consentirebbe nemmeno la riproduzione di musica in streaming quando lo smartphone collegato è in tasca. Per evitare malfunzionamenti, dunque, sarebbe prevista la dotazione del Bluetooth solamente come “soluzione di riserva” in caso di impossibilità di utilizzo del segnale ottico. Non l’ideale, ma un’opzione pur sempre logica.

Questa tecnologia arriverà con gli auricolari AirPods Pro 2? Non è una possibilità da escludere, anche se il nostro consiglio rimane sempre quello di prendere tale rumor cum grano salis.

Un altro brevetto ha mostrato una tecnologia di riconoscimento del proprietario delle AirPods.