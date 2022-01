Apple: le AirPods Pro 2 avranno la modalità Trasparenza automatica?

Le AirPods Pro 2 arriveranno a fine 2022, ma già da ora pare che i nuovi auricolari di Apple faranno parlare di sé per via di diverse novità, come il redesign del form factor e il case di ricarica migliorato. Tuttavia, accanto a questi miglioramenti, Apple potrebbe introdurre una Transparency mode automatica sulle sue prossime cuffie.

Stando a quanto riporta il portale GizmoChina, infatti, la casa di Cupertino avrebbe depositato presso lo United States Patent and Trademark Office, o USPTO, un nuovo brevetto per una tecnologia di cancellazione del rumore nota come "Interrupt for noise-canceling audio device", che di fatto non sarebbe altro che una modalità Trasparenza automatica.

Grazie a questo feature, gli utenti dovrebbero essere in grado di determinare in anticipo quando usare l'Active Noise Cancellation offerto dai propri auricolari e quando invece fermarlo. La tecnologia ha un funzionamento particolare e decisamente futuristico, almeno per certi versi: le cuffie, infatti, dovrebbero essere in grado di tenere traccia delle persone che si trovano accanto all'utente utilizzando dati come il riconoscimento vocale, i comandi verbali o l'analisi di determinate parole pronunciate da questi ultimi.

Alcuni contatti, in particolare, potrebbero essere inseriti in un elenco inviato alle AirPods: queste ultime, poi, assocerebbero al contatto un particolare timbro di voce e alcune parole-chiave che, una volta "ascoltate" dall'auricolare, disattivano automaticamente la cancellazione del rumore, in modo da permettere agli utenti di sentire cosa stanno dicendo i loro contatti più prossimi.

Facciamo un esempio: un utente potrebbe registrare il timbro di voce dei genitori o le parole chiave "la cena è pronta" sulle proprie AirPods, che diventerebbero così capaci di disattivare l'Active Noise Cancellation nel momento in cui il padre o la madre lo chiamano a tavola. Se vogliamo fare un esempio meno frivolo, invece, la feature potrebbe riconoscere le sirene di ambulanze e polizia, oppure gli allarmi antincendio ed i sensori di fumo, in modo da garantire la sicurezza di chi utilizza le AirPods o di avvisarlo di un'imminente situazione di pericolo.

Con l'avvicinarsi del lancio delle AirPods Pro 2, considerando che la tecnologia è stata brevettata già lo scorso luglio, è possibile che questa feature possa essere introdotta nelle cuffie di Cupertino già dal nuovo modello in uscita a fine 2022. Tuttavia, al momento non vi sono certezze in merito: quello di Apple potrebbe infatti essere soltanto un concept privo di reali applicazioni, almeno per il momento. Intanto, pare che le AirPods Pro 2 avranno anche il modulo Dov'è.