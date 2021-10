Apple AirPods Pro 2, nuove immagini mostrano il modulo 'Dov'è'

Una foto dell'astuccio di ricarica dei nuovi auricolari Apple AirPods Pro 2 ha fatto il giro della rete suscitando la curiosità di appassionati e non per via di alcuni interessanti dettagli che non sono sfuggiti allo sguardo attento della community.

Oltre a incuriosire per le scelte di design, aspetto tra l'altro molto chiacchierato in rete negli ultimi giorni per via di alcune dichiarazioni di Bloomberg sul miglioramento del design Apple senza Jony Ive, nella foto del presunto case degli AirPods Pro 2 sono visibili dei fori sul fondo della scocca, accanto all'ingresso Lightning per la ricarica.

Queste aperture, stando a quanto emerso, potrebbero corrispondere ai microfoni della funzionalità "Dov'è" che, con iOS 16, potrebbe essere implementata separatamente per astuccio e auricolari. Oltre a ciò, sono visibili anche gli auricolari stessi, che però mostrano l'assenza di uno dei sensori di prossimità. Questa particolarità sarebbe coerente con quanto fatto dall'azienda con il lancio dei nuovi Apple AirPods 3, ovvero con l'implementazione dei sensori di rilevamento del contatto con la pelle.

Per concludere, ricordiamo che si tratta di rumor e nulla di quanto emerso è stato ancora confermato o smentito da Apple. Oltretutto, le immagini arrivano da una fonte senza una particolare cronologia di leak alle spalle, pertanto non è possibile stabilirne con certezza l'affidabilità.