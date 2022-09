Apple AirPods Pro 2 ufficiali: Spatial Audio personalizzato tramite iOS 16

Nel contesto dell'evento Far Out di Apple, la società di Cupertino ha ufficializzato diverse novità. Tra queste, ci sono gli auricolari Apple AirPods Pro 2, che mirano a convincere gli utenti anche mediante una maggiore personalizzazione dell'esperienza audio.

A tal proposito, c'è lo Spatial Audio personalizzato. In parole povere, sfruttando le funzionalità di iOS 16, nonché la fotocamera dell'iPhone, sarà possibile creare un profilo audio personalizzato basato anche sulla conformazione dell'orecchio. Non manca poi il nuovo chip H2 con elevata larghezza di banda, così come non manca un nuovo driver che punta ulteriormente su dettagli e chiarezza su tutte le frequenze.

Presente inoltre una cancellazione del rumore più avanzata, che promette di eliminare fino al doppio della quantità di rumore rispetto al passato. Ci saranno poi maggiori tagli di gommini (tra L, M, S e XS), in modo che più persone possano indossare con più comodità gli auricolari. Non mancheranno anche controlli a scorrimento, mentre l'autonomia stimata è pari a 6 ore di ascolto. Mediante la custodia si arriva a un totale di 30 ore, per un incremento di 6 ore rispetto agli originali AirPods Pro.

A livello di ricarica c'è la compatibilità con i caricatori per Apple Watch, MagSafe o qualsivoglia caricabatterie Qi. Arrivando a prezzi e disponibilità, Apple AirPods Pro 2 approderà sul mercato statunitense dal 23 settembre 2022 (i preordini apriranno il 9 settembre 2022). Il costo sarà di 249 dollari.

Per il resto, ricordiamo che durante l'evento sono arrivati anche altri annunci hardware, come il reveal di Apple Watch Series 8. C'è anche stato l'annuncio di Apple Watch SE 2, così come il reveal di Apple Watch Ultra.