Apple AirPods Pro disponibili in Italia: prezzo e tutti i dettagli

Arriva così, in un calmo pomeriggio di fine ottobre, l'annuncio da parte di Apple: date il benvenuto ai nuovi AirPods Pro, che sono già arrivati anche in Italia. Gli auricolari dispongono di un design completamente rinnovato e della cancellazione attiva del rumore.

In particolare, il design punta tutto sulla leggerezza e sul comfort. Ogni auricolare è dotato di cuscinetti in silicone flessibili in tre diverse misure: questo significa che si possono adattare al profilo di ogni singolo orecchio, evitando il rischio di scivolare. Gli AirPods Pro sono inoltre resistenti al sudore e all'acqua con certificazione IPX4. Per quanto riguarda la cancellazione del rumore attiva, vengono utilizzati due microfoni combinati e delle funzionalità software per garantire un ascolto intelligente.

Il primo microfono cattura infatti il suono esterno analizzando il rumore ambientale ed eliminandolo producendo un "segnale opposto", mentre il secondo microfono percepisce i suoni rivolti verso l'orecchio e consente all'utente di sentire se qualcuno gli sta parlando. Stando a quanto scritto nel comunicato stampa giunto in redazione, la cancellazione attiva del rumore degli AirPods Pro adatta in modo continuo il segnale audio 200 volte al secondo.

Per il resto, il driver fornisce bassi fino a 20 Hz, mentre l'amplificatore ad alta gamma dinamica permette di garantire un suono bilanciato in tutte le frequenze e ottimizzare al contempo i consumi. Non manca la modalità Trasparenza, che consente di sentire comunque i suoni ambientali anche mentre si sta ascoltando musica. Ci pensa il software a bilanciare la cancellazione attiva del rumore. Gli AirPods Pro montano il chip H1 di Apple e garantiscono un'autonomia stimata di circa 24 ore di ascolto. Per maggiori dettagli, vi rimandiamo alla pagina ufficiale dedicata agli AirPods Pro.

Gli AirPods Pro sono acquistabili da oggi a un prezzo di 279 euro sul sito ufficiale di Apple. Le vendite negli store partiranno da mercoledì 30 ottobre 2019 e anche le prime spedizioni verranno effettuate a partire da quel giorno.