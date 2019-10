Gli Apple AirPods Pro si possono personalizzare gratis incidendo il vostro nome o altro

Apple ha da poco annunciato i nuovi AirPods Pro. Questi ultimi dispongono di interessanti funzionalità (come la cancellazione attiva del rumore), ma la società di Cupertino ha anche deciso di offrire un servizio particolare agli acquirenti: un'incisione al laser gratuita.

Infatti, collegandosi al sito ufficiale di Apple e premendo sulla scritta "Incisione gratuita", è possibile far incidere una scritta qualsiasi nella parte anteriore della custodia degli AirPods Pro. Fate però attenzione ai refusi: l'incisione al laser è permanente e quindi non si può cambiare. Tuttavia, siamo sicuri che rileggerete la scritta più volte prima di premere su "Salva", dato che gli AirPods Pro costano 279 euro. La società di Cupertino suggerisce anche alcuni modi in cui si può sfruttare questa possibilità: "Incidi il tuo nome, le iniziali o il numero di telefono", si legge sul sito ufficiale.

Insomma, se siete particolarmente sbadati potete persino far incidere con il laser il vostro numero di telefono. Sicuramente poi non lo cambierete per molto tempo. In ogni caso, quella messa in piedi da Apple è un'iniziativa interessante, visto che permette di personalizzare "fisicamente" il proprio prodotto. Il servizio di incisione è incluso nel prezzo di vendita, quindi vi consigliamo di utilizzarlo nel caso foste interessati agli AirPods Pro.