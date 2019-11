Apple: le AirPods in regalo con iPhone 12? In rete un nuovo rapporto

Secondo un nuovo rapporto pubblicato dal DigiTimes, Apple starebbe valutando l’idea di “regalare” a coloro che acquisteranno gli iPhone 12 del 2020 le AirPods. La popolare testata asiatica vuole i principali produttori di smartphone, tra cui Samsung, Xiaomi ed Apple, al lavoro su una strategia simile.

La relazione cita fonti del settore senza nome, ma ovviamente si tratta di una semplice indiscrezione che almeno al momento non ha trovato riscontri ufficiali e non lo farà almeno fino a Settembre del 2020, quando Apple presenterà la prossima generazione di iPhone.

La scelta sarebbe per molti la naturale evoluzione della strategia di mercato della società di Cupertino, che proprio qualche settimana fa ha lanciato sul mercato il modello ultratop degli auricolari senza fili, le AirPods Pro.

Tuttavia, le AirPods “classiche” partono da 179 Euro per la variante con case di ricarica Lightning e 229 Euro per quella con custodia wireless, ecco perchè appare quanto mai difficile ipotizzare che Apple le dia in regalo a coloro che sceglieranno i nuovi iPhone 12.

A ciò bisogna anche aggiungere che negli ultimi trimestri la divisione degli indossabili, tra cui figurano appunto gli auricolari, ha registrato un vero e proprio boom di ricavi, ed Apple probabilmente intende massimizzare questo trend anche nei prossimi anni, per fare fronte al calo delle entrate degli iPhone. Regalare le AirPods equivarrebbe a non venderle, di fatto.

Fin’ora Apple ha incluso le EarPods con il filo negli iPhone, ma i rumor che vogliono le AirPods incluse nel bundle sono presenti già da tempo. Staremo a vedere come si evolverà la vicenda.